Против мэра Оренбурга возбудили еще одно дело о получении взятки

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело в отношении главы Оренбурга Евгения Арапова, сообщает региональное СУ СКР во вторник.

По версии следствия, в мае-июне 2018 года директор ООО "ПСК Вектор" дал Арапову взятку "в виде предоставления права на недвижимое имущество - однокомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме".

Стоимость квартиры в доме, строящемся на улице Терешковой в Оренбурге, составляет более 1,3 млн рублей.

По версии СКР, взятка была дана "за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга".

Главе города предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенные в особо крупном размере).

Действия директора ООО "ПСК Вектор" квалифицированы по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

В рамках расследования дела по ходатайству следствия наложен арест на имущество Арапова.

Данный преступный эпизод был выявлен в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела о получении взятки мэром города, отметили в СУ СКР.

Ранее сообщалось, что 14 августа Арапов был задержан по подозрению в коррупции, а затем арестован на два месяца.

По данным СКР, Арапов совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, арестованным в августе по подозрению в получении взятки, получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Из полученной взятки 400 тыс. рублей причиталось Арапову, а 200 тыс. рублей - Борисову. Также устанавливается происхождение 4,2 млн рублей, изъятых в служебном кабинете Арапова.

Арапов был избран главой города 30 октября 2015 года. Чиновник был отобран конкурсной комиссией из семи претендентов.