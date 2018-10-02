За помощью после распыления газа в школе Краснодара обратились 27 учеников

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Медицинская помощь потребовалась 27 учащимся школы Краснодара, где во вторник утром распылили газ, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации Краснодара.

"На месте работали 14 бригад скорой медицинской помощи, помощь оказана 27 учащимся. Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное, часть из них уже отправлены домой, жизни и здоровью детей ничего не угрожает", - сказал сотрудник пресс-службы. С согласия родителей, добавил он, 18 учащихся были направлены в медицинские учреждения - больницу скорой медицинской помощи, городскую детскую и краевую детскую больницы.

Ранее сообщалось, что учащихся и преподавателей средней школы в Краснодаре пришлось эвакуировать во вторник утром из-за распыленного в помещениях неизвестного вещества.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, около 11:00 по московскому времени поступило сообщение из средней общеобразовательной школы №35 в Центральном округе Краснодара о том, что в одном из помещений распылено неизвестное вещество, предположительно, перцовый газ из баллончика.

Из школы были эвакуированы учащиеся и преподаватели - всего около 800 человек.