Мосгорсуд не отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста

Фигурантам так называемого дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной худруком "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта "Платформа".

Всего по делу в качестве обвиняемых проходит шесть человек: Софья Апфельбаум, Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшие гендиректор и главбух АНО Юрий Итин и Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство, так как она единственная признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Воронова уехала за границу - ее дело также выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск.

Все обвиняемые - кроме Малобродского, которому в мае мера пресечения была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде, и Вороновой - находятся под домашним арестом. В настоящее время расследование завершено.

Ранее Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу "Седьмой студии" и направила его в суд.