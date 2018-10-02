Водитель, сбивший подростков в Ульяновской области, явился в полицию

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ульяновской области по факту аварии с участием легкового автомобиля, в результате которой погибла девочка-подросток и пострадали трое ее сверстников, сообщается во вторник на сайте МВД РФ.

"Сегодня 30-летний житель Барышского района, подозреваемый в совершении ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка и пострадали еще трое подростков, добровольно явился в органы внутренних дел. С ним проводят необходимые следственные действия", - приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

Она отметила, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя", - добавила Волк.

Как сообщалось, ДТП произошло вечером в минувшее воскресенье около 21:00 в городе Барыш. Водитель "Лады Приора" сбил группу детей, которые шли вдоль обочины по ходу движения автомобиля. После ДТП он не оказал пострадавшим помощь и скрылся с места аварии. В результате 15-летняя девочка погибла, две ее ровесницы и 17-летний юноша госпитализированы с травмами.