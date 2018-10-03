Следственный комитет начал проверку по факту взрыва в дагестанской школе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы начали проверку по факту хлопка неизвестной смеси в школе в Дагестане, сообщил в среду агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Расул Темирбеков.

"2 октября 2018 года в 20:36 в тренерской комнате отдельно стоящего здания спортивного зала школы в селении Эбдалая Левашинского района произошел взрыв неизвестной смеси. Пострадали пять подростков. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, выясняются причины и обстоятельства произошедшего", - сказал Темирбеков.

По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Врачи решают вопрос о транспортировке детей, пострадавших в школе в Дагестане, сообщил журналистам руководитель Главного управления МЧС по региону Нариман Казимагамедов.

"Сейчас решается вопрос о вызове спецборта МЧС из Москвы для транспортировки пострадавших детей в столичные клиники. Окончательное решение примут врачи", - сказал Н.Казимагомедов, прибывший в Республиканскую клиническую больницу города Махачкалы, куда были доставлены пострадавшие подростки.

Ранее сообщалось, что при взрыве неизвестной смеси в спортивном зале в Левашинском районе Дагестана пятеро подростков 2000 - 2004 голов рождения получили от 60 до 90 % ожогов тела. Их срочно направили в Республиканскую клиническую больницу города Махачкалы. По предварительным данным, взорвалась литиевая батарея напольных весов.