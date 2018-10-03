СК возбудил дело после взрыва газа в дагестанской школе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Дагестане завели уголовное дело после ЧП в сельской школе, где в результате взрыва газа серьезно пострадали пятеро подростков, сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

Инцидент произошел накануне в тренерской комнате спортзала детско-юношеской спортивной школы в селе Эбдалая.

"Установлено, что впритык к зданию спортзала проходит газовая труба, на которой выявлена утечка. Через трещины в стенах здания газ попадал внутрь помещения и накапливался. После включения электрических приборов произошел хлопок и возгорание газо-воздушной смеси", - сказал собеседник агентства.

Дело возбуждено по п."в" ч.2 ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) УК РФ.

В результате взрыва пятеро подростков 2000-2004 годов рождения получили ожоги от 60 до 90% тела. Все в тяжелом состоянии, двое из них - в крайне тяжелом.