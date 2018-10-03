Жена полковника Захарченко уехала с дочерью в США и возвращаться не собирается

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Гражданская жена обвиняемого в коррупции бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина покинула Россию, уехав из соображений безопасности в США, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Александр Карабанов.

"Марина вместе с дочерью после возвращения ей загранпаспорта покинула страну, так как считает, что в России ей находиться опасно", - сказал он.

Адвокат уточнил, что Семынина "уехала в США на прошлой неделе и возвращаться не собирается".

Ранее Семынина заявляла, что опасается уголовного преследования "с целью давления на мужа".

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД полковнику Захарченко инкриминируется получение взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

В декабре прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества близких Захарченко на общую сумму около 9 млрд рублей. Одним из ответчиков по иску выступала Семынина. В марте 2018 года Мосгорсуд признал это решение законным.