Генпрокуратура потребует взыскать с полковника Захарченко 500 млн руб.

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ намерена в ближайшее время направить в суд иск о взыскании в пользу государства 500 млн руб. с полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"В самое ближайшее время мы направим еще один гражданский иск в отношении широко известного полковника Дмитрия Захарченко. Этот иск аналогичен тому, который был недавно - об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на общую сумму, в этот раз, почти на полмиллиарда рублей", - сказал А.Куренной в четверг на видео-канале "Эфир".

Дело Захарченко

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко вменяется получение взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

Речь идет, по данным следствия, о полученных Захарченко и находящимся в розыске экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Также следствие считает, что бывший полицейский предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" о предстоящих обысках.

Кроме того, Захарченко обвиняется в получении 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого и порядка 800 тыс. рублей в виде путевки на отдых от бизнесмена Авшолума Юнаева.

Свою вину полковник не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

В августе Пресненский суд Москвы начал рассмотрение первых трех эпизодов дела Захарченко, которые были выделены из большого расследования в отношении офицера.

Полковник получил известность после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 9 млрд рублей.