В колонию к осужденному за госизмену не пустили адвоката

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - К осужденному на шесть лет за госизмену радиоинженеру Геннадию Кравцову, который отбывает наказание в мордовской колонии номер 5 для бывших сотрудников силовых структур, не пропускают адвоката. Об этом сообщил адвокат Кравцова Иван Павлов, руководитель объединения "Команда 29".

"Мой коллега адвокат Евгений Смирнов сообщил мне, что его отказываются пропустить на свидание к подзащитному, ссылаясь на отсутствие начальника колонии или его заместителя, - сообщил Павлов. - При этом сообщить, когда они появятся, никто из сотрудников колонии не может. По закону колония должна обеспечить возможность свидания осужденного с адвокатом, тем более, что у Кравцова подходит срок УДО и общение с адвокатами для него сейчас очень важно. Не говоря уже о том, что поездка в Мордовию требует усилий и времени адвоката, и крайне не хочется тратить его впустую".

21 сентября 2015 года Мосгорсуд приговорил Кравцова к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в госизмене. Верховный суд РФ сократил срок наказания более чем наполовину - до шести лет. Как сообщал ранее Павлов, по версии следствия, бывший сотрудник разведки совершил госизмену, отправив свое резюме в Швецию. В частности, бывшего сотрудника ГРУ обвинили в разглашении сведений о космическом аппарате "Целина-2" и данных о своей должности.