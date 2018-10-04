Мяхар зарегистрирован кандидатом на второй тур выборов главы Хакасии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия республики Хакасия зарегистрировала Александра Мяхара в качестве кандидата от "Партии Роста" на выборы губернатора, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального избиркома.

"На заседании избирательной комиссии кандидат Мяхар зарегистрирован для участия в выборах", - сказал представитель пресс-службы.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, директор ООО "Современные технологии" Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Коновалов занял первое место, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - Мяхар с 6,61%.

Второй тур выборов был назначен на 23 сентября, в нем должны были участвовать Коновалов и Зимин, однако 21 сентября Зимин снял кандидатуру с выборов главы республики. В результате второй тур выборов главы Хакасии был назначен на 7 октября. В нем ожидалось участие Коновалова и Филягина.

Однако во вторник стало известно, что Филягин также снялся с выборов. После этого в ЦИК РФ сообщали, что второй тур голосования на выборах в Хакасии может состояться 21 октября. В нем примут участие кандидат от КПРФ Коновалов и кандидат от "Партии Роста" Мяхар.