Что произошло за день: четверг, 4 октября

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая водка событий, произошедших за день:

- Минюст США предъявил обвинения семи россиянам по статьям, связанным с совершением кибератак. Ведомство утверждает, что все они являются сотрудниками ГРУ, целью которых был сбор данных в Канаде, США и Европе. Согласно информации министерства юстиции, эта группа осуществляла хакерские атаки с декабря 2014 года до мая 2018 года. Как стало известно сегодня, этой весной четверо из этих семи россиян были задержаны в Нидерландах при попытке взломать компьютерную систему Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Все они имели дипломатические паспорта и были высланы на родину.

- В произошедшей накануне катастрофе вертолета в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян. По предварительным данным, вертолет упал, задев в темноте верхушки деревьев.

- В столице Ингушетии Магасе сотрудники правоохранительных органов открыли стрельбу в воздух для разгона несогласованной акции протеста против ратификации соглашения о границе с Чечней. Сегодня парламент республики одобрил документ в первом чтении. Однако позднее некоторые парламентарии пожаловались на фальсификацию при подсчете результатов голосования.

- Один из железнодорожных пролетов строящейся железнодорожной части моста через Керченский пролив накренился и упал в воду. На установку новой конструкции потребуется как минимум месяц.

- Минобороны РФ заявило о гибели 73 граждан Грузии в секретной лаборатории США. По данным ведомства, в лаборатории под видом лекарства тестировался высокотоксичный химический препарат либо биологический агент.

- Российское правительство опубликовало постановление, согласно которому военным перестанут выдавать пилотки, а ушанки заменят просто шапками. Позицию, касающуюся нательных кальсон, дополнят трусами, их будут выдавать по две штуки на один год. Позднее в Минобороны уточнили, что об отказе от шапок-ушанок речи не идет, изменения в нормах снабжения коснутся только наименования головных уборов.

- В правозащитной группе "Агора" сообщили о первых прекращениях уголовных дел за репосты. Смягчить уголовную статью, по которой преследовали за публикации и лайки в соцсетях, президент предложил накануне.