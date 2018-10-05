В ДТП с участием маршрутки под Тверью погибли 10 человек

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В аварии с участием автобуса и маршрутки в Тверской области погибли десять человек, еще четверо госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Ранее в пятницу осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что в результате ДТП погибли до 13 человек.

Как сообщается на сайте регионального ГУ МВД, ДТП произошло в Калининском районе Тверской области на автодороге Тверь-Ржев неподалеку от села Некрасово. По предварительным данным, произошло столкновение двух автобусов "Лиаз" и "Форд".

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