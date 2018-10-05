Подозреваемый в убийстве и каннибализме арестован в Ленинградской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Фигурант дела об убийстве, подозреваемый в каннибализме, арестован в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного следственного управления СКР в пятницу.

"Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство следователя удовлетворил", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, накануне 22-летний молодой человек был задержан по подозрению в убийстве в поселке Новинка Кировского района вместе с 12-летней девочкой.

"Задержан 22-летний мужчина и его 12-летняя спутница. По версии следствия, в период со 2 на 3 октября 2018 года между 21-летним хозяином квартиры и его гостями произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела потерпевшего, после чего отчленил некоторые части тела погибшего мужчины", - говорится в сообщении СКР.

Следователи допросили задержанного. Он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

"По информации, имеющейся в распоряжении следствия, молодые люди познакомились в одном из кафе Санкт-Петербурга, после чего несколько дней проживали в квартире погибшего. По данным следствия, в расправе также принимала участие 12-летняя девочка, которая была допрошена в качестве несовершеннолетнего свидетеля и помещена в специализированное учреждение для подростков. Кроме того, следствием также проверяется информация о возможном употреблении задержанными в пищу фрагментов тела убитого человека", - отмечается в пресс-релизе СКР.