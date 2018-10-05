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Культура

Франция простилась с Шарлем Азнавуром

Похороны шансонье состоятся в субботу в узком кругу близких и родных

Франция простилась с Шарлем Азнавуром
Прощание с Шарлем Азнавуром в Париже
Фото: Reuters

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с французским шансонье Шарлем Азнавуром прошла в пятницу в почетном дворе парижского Дома инвалидов, где по традиции Франция провожает в последний путь великих людей нации.

В церемонии участвовали президент страны Эммануэль Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп, президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян, бывшие руководители Франции, политики, дипломаты, деятели культуры и искусства, знаменитости из мира музыки.

Военнослужащие внесли во двор под армянскую мелодию гроб с телом скончавшегося в возрасте 94 лет шансонье армянского происхождения, накрытый государственным флагом Франции.

Первым выступил премьер-министр Армении Пашинян. По его словам, "Азнавур - это человек, который поднял имя Армении на вершину мира".

"Азнавур, вне всякого сомнения, был предан Франции. Это великий гражданин Франции. Он был беспримерным послом французского языка. Но он был также горячим защитником Армении, настоящим чрезвычайным послом нашей страны. Заботы Армении были его заботами. И наш народ мог видеть и почувствовать его любовь во время землетрясения в Армении тридцать лет назад", - сказал армянский премьер-министр.

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Оркестр национальной гвардии исполнил одну из песен Азнавура в переводе на армянский язык.

Затем дань памяти великому артисту воздал Макрон.

"В течение лет его присутствие, этот голос, эта интонация, узнаваемая среди всех других, утвердились в нашей жизни, и мы незаметно объединились, невзирая на разницу наших положений и нашего возраста. Создалось общее чувство, и Шарль Азнавур естественным образом стал, по общему мнению, одним из символов Франции", - сказал президент.

Он отметил, что в песнях Азнавура особенно важны слова. "Это слова, затрагивающие прямо наше сердце. Названия и припевы песен стали частью общего культурного наследия", - подчеркнул Макрон.

Произнеся свою траурную речь, президент Франции подошел для прощания к гробу певца, и после минуты молчания прозвучали звуки "Марсельезы".

После этого, как и подобает настоящему артисту, Азнавур покинул сцену под аплодисменты публики.

Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на 1 октября у себя дома на юге Франции. Врачи назвали причиной смерти сердечную недостаточность. Певца похоронят в субботу в присутствии узкого круга близких ему людей в Монфор-л'Амори в департаменте Ивелин, где покоится часть его семьи.

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Теги: Франция, Шарль Азнавур

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