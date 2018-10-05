Назван победитель конкурса "Учитель года - 2018"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Абсолютным победителем Всероссийского конкурса "Учитель года" стал учитель обществознания и права Алихан Динаев из Грозного.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Государственного Кремлевского дворца, где в пятницу вечером проходит церемония награждения, победитель получил традиционный приз конкурса - большую статуэтку хрустального пеликана.

По итогам заочного и двух очных туров жюри определило пять призеров конкурса, набравших максимальное количество баллов. Победитель определялся в финальном испытании - "Разговоре с министром" в Москве.

Наряду с Динаевым в пятерку лучших вошли учитель информатики Игнат Игнатов (школа №1540, Москва), учитель истории Илья Казанцев (лицей №4, Псков), учитель химии Юрий Клюев (лицей №1, Брянская область), учитель истории Григорий Назаров (гимназия №9, Химки).

Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится с 1990 года. Победителем конкурса в 2017 году стал учитель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга.