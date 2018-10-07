Лидеры зарубежных государств поздравили Путина с днем рождения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В адрес президента России Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, ряд лидеров, в частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху - лично поздравили Путина по телефону.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 66 лет.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал "Интерфаксу", что Путин намерен по традиции отметить свой день рождения в кругу родных и друзей.