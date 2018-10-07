Главные новости
В миреНа Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его поврежденияСпортМакгрегор заявил о готовности на новый бой с НурмагомедовымВ миреСМИ узнали об изучении в Лондоне возможности кибератаки на Россию
В России

Собянин поздравил Путина с днем рождения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

"Поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения! Дай бог ему здоровья и нашей стране удачи", - написал он на своем личном сайте в воскресенье.

"Нам не всегда везло на лидеров. Спасибо судьбе, что у России он есть", - подчеркнул мэр Москвы.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 66 лет.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал "Интерфаксу", что Путин намерен по традиции отметить свой день рождения в кругу родных и друзей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин

Новости по теме

В России
В России вступают в силу новые правила регистрации автомобилейВ России вступают в силу новые правила регистрации автомобилей
Теперь плашки с номерами могут хранить почти годПодробнее
 Ингушский депутат объявил о голосовании по договору о границе с ЧечнейИнгушский депутат объявил о голосовании по договору о границе с Чечней
Пока не ясно, будет ли парламент Ингушетии повторно рассматривать договор о границеПодробнее
 Евкуров заявил о давлении на депутатов перед голосованием по вопросу границы с ЧечнейЕвкуров заявил о давлении на депутатов перед голосованием по вопросу границы с Чечней
Как отметил глава Ингушетии, его оказывали на них ближайшие родственникиПодробнее
 Акция протеста в Ингушетии получит легитимный характерАкция протеста в Ингушетии получит легитимный характер
Власти также договорились с религиозными и общественными деятелями республики, что сила к протестующим против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней применяться не будетПодробнее
Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во ВладивостокКожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток
По словам врио губернатора, город достоин этого, в частности, потому, что в нем проходят форумы, приезжают главы государствПодробнее
 СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"
Бывшего президента фонда Ксению Соколову заподозрили в злоупотреблении полномочиямиПодробнее
 Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с ЧечнейИнгушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней
Протестующие снова собираются провести ночь на центральной площади МагасаПодробнее
 В РФ задумались о подключении заказных и межрегиональных автобусов к системе "Платон"В РФ задумались о подключении заказных и межрегиональных автобусов к системе "Платон"
В Минтрансе предложили такой способ контроля после ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человекПодробнее
 Сенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормленияСенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормления
По словам осужденного, его мнение уже не учитывают из-за начавшихся в организме патологических измененийПодробнее
 На саратовца завели дело о возбуждении ненависти к женщинамНа саратовца завели дело о возбуждении ненависти к женщинам
По данным источника, подозреваемый - основатель сообщества "Мужское государство", обсуждавшего поведение россиянок с иностранными болельщикамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреНа Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его поврежденияСпортМакгрегор заявил о готовности на новый бой с НурмагомедовымВ миреСМИ узнали об изучении в Лондоне возможности кибератаки на РоссиюСпортХабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в чемпионском бою UFCВ миреБолее 160 человек задержали после назначения Кавано в верховный суд СШАВ РоссииАкция протеста в Ингушетии получит легитимный характер

МВД опровергло сообщения о проверке мессенджеров в смартфонах россиян

В Бразилии стартовали всеобщие выборы

Консультации по кандидату в премьеры Латвии начнутся в течение двух недель

В стране 6 октября прошли парламентские выборы, предварительно, большинство голосов у партии "Согласие" Подробнее

Более 700 человек вышли на борьбу с пожаром в национальном парке в Португалии

Собянин поздравил Путина с днем рождения

На Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его повреждения

На Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его поврежденияРанее в бытовом отсеке корабля обнаружили отверстие, наблюдалась утечка воздуха, космонавты решили проблему, закрыв его заплатками Подробнее

Беспорядки произошли в одной из омских колоний

"Спартак" выиграл у "Енисея" в матче премьер-лиги

В составе москвичей дебютировал Роман Еременко, отбывший двухгодичную дисквалификацию за кокаин Подробнее

Макгрегор заявил о готовности на новый бой с Нурмагомедовым

Макгрегор заявил о готовности на новый бой с НурмагомедовымРанее россиянин защитил свой титул в UFC, победив ирландца на поединке в Лас-Вегасе Подробнее

Сибирские ученые разложили опилки лиственницы на полезные вещества

Лидеры зарубежных государств поздравили Путина с днем рождения

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');