Собянин поздравил Путина с днем рождения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

"Поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения! Дай бог ему здоровья и нашей стране удачи", - написал он на своем личном сайте в воскресенье.

"Нам не всегда везло на лидеров. Спасибо судьбе, что у России он есть", - подчеркнул мэр Москвы.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 66 лет.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал "Интерфаксу", что Путин намерен по традиции отметить свой день рождения в кругу родных и друзей.