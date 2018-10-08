Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6, произошедшее в Кроноцком заливе у восточного побережья Камчатки, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в понедельник рано утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 60,4 км. Расстояние до ближайшего населенного пункта - Петропавловска-Камчатского - составило 190 км", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 10,7.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что в населенных пунктах региона это землетрясение не ощущалось.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.