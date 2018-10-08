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Землетрясение магнитудой 4 произошло на севере Сахалина

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4 зарегистрировано рано утром в понедельник на севере Сахалина, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале единой Геофизической службы РАН.

Сейсмособытие произошло в понедельник в 19:21 по московскому времени в воскресенье с эпицентром в 55 км севернее города Александровска-Сахалинского.

"Очаг находился на глубине 7 км. Поступила информация, что сейсмическое событие ощутили в селе Мгачи Александровск-Сахалинского района", - сказал собеседник агентства, отметив, что никто не пострадал.

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Теги: Сахалин

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