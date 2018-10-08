Минтруд подготовил законопроект об учете микротравм работников

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Минтруде разработали поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работодателей обяжут вести учет синяков, ссадин и других микротравм сотрудников. Об этом сообщили в понедельник "Известия" со ссылкой на Минтруд.

Согласно тексту законопроекта, по словам "Известий", "под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения", которые не повлекли "расстройства здоровья" и не привели к уходу на больничный.

В пресс-службе Минтруда "Известиям" подтвердили, что законопроект подготовлен.

"Известия" привели статистику Минтруда, согласно которой количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями сократилось за последние 10 лет в 2,3 раза. В 2017 году было зарегистрировано 1595 чрезвычайных происшествий с летальным исходом.