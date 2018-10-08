Сельский депутат в Челябинской области получил срок за убийство во время пьяной ссоры

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Суд вынес обвинительный приговор депутату одного из сельских поселений Верхнеуральского района (Челябинской области), который убил односельчанина в ходе пьяной ссоры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник.

Следствие установило, что между депутатом и пострадавшим произошла ссора, перешедшая в драку, во время которой обвиняемый ударил ножом своего оппонента. Пострадавшего, 40-летнего мужчину, не успели довезти до больницы, он скончался в машине "скорой помощи".

Подсудимый пытался доказать, что был вынужден обороняться, защищая свою жизнь. Однако суд установил, что хотя пострадавший действительно побил подсудимого, угрозы его жизни не было.

Суд признал депутата виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ), и приговорил его к шести годам колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.

В пользу близких родственников пострадавшего с осужденного взыскана компенсация морального вреда.