На Алтае проверят сообщения СМИ о пьяном депутате, избившем женщин и подростка в кафе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На Алтае начали проверку после сообщений местных СМИ о драке с участием депутата в селе Чемал: нетрезвый народный избранник отказался оплатить счет, после чего избил двух женщин и подростка, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СК.

По предварительным данным, вечером 22 декабря заместитель председателя районного совета депутатов Юрий Корнеев отдыхал в кафе "Чемальское подворье". Будучи нетрезв, он отказался оплачивать выставленный ему счет. Возник конфликт, в ходе которого депутат избил двух женщин - управляющую кафе и летнюю певицу, а также заступившегося за свою бабушку 14-летнего подростка - внука певицы.

Сообщение о том, что депутат после новогоднего корпоратива, отмечавшегося в кафе, устроил драку, появилось в понедельник соцсетях и СМИ. В частности, издание "Новости Горного Алтая" отмечает, что депутат остался в кафе после корпоратива и был возмущен тем, что ему предложили оплатить выпитое лично им спиртное.