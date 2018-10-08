Осужденный в РФ за шпионаж украинец Сущенко этапирован в колонию

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Гражданин Украины Роман Сущенко, осуждённый в РФ за шпионаж этапирован в исправительную колонию, сообщил "Интерфаксу" его защитник Марк Фейгин.

"По моей информации, Сущенко еще вчера этапировали в колонию для отбытия наказания", - сказал он. Куда именно отправили Сущенко, защитник не уточнил.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальной информацией Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по этому поводу.

Ранее Фейгин говорил агентству, что защита предпринимает усилия для этапирования журналиста "в колонию где-то в средней полосе России, (...) для того, чтобы все дальнейшие действия по обжалованию (приговора - ИФ) и политические переговоры могли проходить с учетом его недальнего нахождения".

4 июня Мосгорсуд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Слушания по делу проходили в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно". В сентябре Верховный суд РФ признал этот приговор законным, и решение суда вступило в силу.

По данным Центра общественных связей ФСБ, Сущенко, будучи кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Свою вину Сущенко категорически не признает. Как заявлял адвокак Фейгин, его доверитель работал собственным корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, а в Россию приехал с частным визитом, чтобы встретиться с родственниками.