В Совфеде рассмотрят инициативу сделать День Конституции выходным днем

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты изучить инициативу сенатора Людмилы Нарусовой сделать День Конституции 12 декабря общегосударственным выходным.

"Давайте мы поручим комитету по конституционному законодательству рассмотреть предложение Людмилы Борисовны, подготовить свою позицию и в случае необходимости - решение", - сказала Матвиенко на заседании палаты во вторник, комментируя выступление Нарусовой.

Спикер Совета Федерации отметила, что эта тема периодически поднимается в обществе. Она напомнила, что до 2005 года День Конституции был выходным, однако затем законодатель посчитал по-другому.

Нарусова на пленарном заседании палаты во вторник предложила рассмотреть вопрос о введении общегосударственного выходного дня 12 декабря, чтобы поднять значимость Основного закона страны и попросила Совет Федерации поддержать ее инициативу.

"Я считаю, и с просветительской, и с политической точки зрения, и с точки зрения уважения в правовом государстве Основного закона страны именно необходимо поднять значимость этого документа. Может быть, тогда и граждане будут знать, что именно в этом документе сосредоточены их основные права, может быть, тогда и судебные решения будут приниматься на том, что Конституция имеет прямое действие", - сказала Нарусова.

День Советской конституции 1936 года - 5 декабря, и конституции 1977 года - 7 октября, был выходным.