За время действия новой Конституции Госдума приняла почти 8 тысяч законов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Страна сейчас живет по законам, в основе которых - принципы и ценности принятой четверть века назад новой Конституцией России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Путь пройден, действительно, большой. Ведь Государственная Дума, Совет Федерации формировали все законодательство, по которому мы сегодня живем. А это порядка 7 тысяч 878 законов, принятых за 25 лет", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник, в день 25-летия российской Конституции.

По его словам, "все было сделано с нуля", и новое законодательство радикально отличалось от существовавшего ранее.

"Необходимо было законодательно обеспечить и вопросы рыночной экономики, и вопросы, связанные с социальной политикой государства", - пояснил политик.

По его словам, важно было закрепить в основном законе страны, что Россия - социальное правовое государство, и законодательство должно реализовывать эту норму Конституции. "Законы, которые регулируют вопросы избирательного права, формализующие деятельность ключевых институтов государства - все они также были приняты за эти 25 лет", - отметил спикер.

Он обратил внимание на то, что изменения, которые происходили в стране, в обществе, повлекли за собой и качественные изменения Государственной Думы.

Отвечая на вопрос, "достаточно ли Россия социальное государство?", Володин высказал мнение, что "за эти 25 лет государство стало более ответственным перед своими гражданами", в отличие от 90-х, когда оно, несмотря на "замечательные законы", не отвечало перед гражданами по своим обязательствам, которые должно было выполнять.

"И это был ключевой вопрос, который нашел свое решение лишь в 2000, когда избранный президент Путин сделал все для того, чтобы государство перестало лгать своим гражданам. Решения, которые с этого момента стали приниматься, все находили финансовое обеспечение, и за них стали спрашивать", - сказал политик.