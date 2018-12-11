Матвиенко не нашла причин менять статью Конституции о международных соглашениях

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что статья Конституции РФ о доминировании международных соглашений над российским законодательством не нуждается в изменении.

"Что касается конкретного вопроса по 15-й статье (Конституции), то мы дали право Конституционному суду рассматривать эти решения, что мы будем исполнять международные обязательства в тех случаях, когда они противоречат национальным интересам России и вопросам ее национальной безопасности (...) При этом мы сохраняем наши национальные принципы. Мы сохраняем в нашем законодательстве главные принципы - сохранение интересов безопасности, опираясь на собственные традиции. Здесь противоречий никаких нет, и я не считаю необходимым изменять эту статью Конституции", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу Россия 24 (ВГТРК).

По ее словам, за 25 лет в России принято достаточно совершенное законодательство, которое в полной мере соответствует основным положениям международного права, лучшим международным практикам и соответствует европейскому законодательству.