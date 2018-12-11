Александровский избран гендиректором авиакомпании "Россия"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") избрал генеральным директором Сергея Александровского, который с сентября занимал пост временно исполняющего обязанности главы компании.

Как сообщает пресс-служба "России", срок полномочий Александровского на новой должности - три года.

До назначения врио главы "России" Александровский занимал пост замгендиректора по продажам и имущественным вопросам, "принимал непосредственное участие в формировании и реализации бизнес-модели авиакомпании".

С ноября 2015 по сентябрь 2018 года "Россию" возглавлял Дмитрий Сапрыкин. После ухода из авиакомпании он стал гендиректором московского аэропорта "Внуково".

"Аэрофлот", как и прежде, силами "России" будет развивать авиационный транспортный узел в Санкт-Петербурге. Основными достоинствами управленческой команды авиакомпании "Россия" считаю молодость, современность, профессионализм. Сегодня "Россия", следуя современным тенденциям, работает над повышением качества сервиса, что делает компанию привлекательнее для пассажиров", - прокомментировал глава совета директоров "России", замгендиректора "Аэрофлота" Вадим Зингман, процитированный в сообщении.

"Россия" входит в топ-5 крупнейших по объему перевозок авиакомпаний РФ. "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет - у администрации Санкт-Петербурга.