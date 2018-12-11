Семеро школьников отравились после посещения бассейна в Петербурге

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Семеро подростков доставлены в больницу с признаками отравления после посещения бассейна во время урока физкультуры в петербургской школе.

"В больницу доставили семерых подростков 13-14 лет с признаками отравления, в удовлетворительном состоянии", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в "скорой помощи".

Как сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора, в связи с произошедшим ведется санитарно-эпидемиологическое расследование, проведен отбор проб воды и воздуха в помещениях школы и бассейна.

Ранее в пресс-службе комитета по образованию города агентству сообщили, что школьники пожаловались на плохое самочувствие во время занятия в бассейне в школе № 270 в Красном селе. Один из них был сразу госпитализирован, еще 15 отправлены на осмотр к врачу.

Проверку по данному факту также проводит прокуратура города.