В России

В "Единой России" потребовали отменить повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак потребовал отменить решение Екатеринбургской городской Думы о повышении зарплат мэру и депутатскому корпусу.

"Завтра должна быть реакция регионального политсовета и это решение должно быть отменено. Оно принималось на фоне повышения зарплат работникам бюджетной сферы в регионе на 4%. А себе 40%. Какое отношение к партии мы хотим получить?", - заявил Турчак на заседании президиума Генсовета во вторник.

Он поручил руководителю Уральского Межрегионального координационного совета (МКС) партии, депутату Госдумы Ивану Квитке проследить, чтобы в короткие сроки это указание было исполнено.

Как отметил Турчак, "ровно на тот размер, на который повышается зарплата бюджетникам, они могут себе повысить зарплату".

Говоря о решении Екатеринбургской гордумы, Турчак сказал: "Приведу цифры - это просто выходит за рамки морального понимания. Глава города повышает себе зарплату на 40%. Зарплата без премий, бонусов по итогам года у него с 2019 года должна составлять 340 тыс. рублей - и это городская дума Екатеринбурга. Какое отношение мы хотим заслужить? Своим коллегам остальным - на 30-32% при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тыс. рублей, а средняя зарплата по региону, с учетом сельских территорий не дотягивает до 30 тыс. рублей".

"Люди, которые поддержали наших кандидатов на выборах, ждут от депутатов решения других задач - ключевых проблем городского хозяйства, здравоохранения, занятости", - подчеркнул он.

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Теги: Екатеринбург, Андрей Турчак

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