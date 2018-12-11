Глава грозненского "Мемориала" награжден франко-германской премией "за права человека"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Франко-германской премией "за права человека и верховенства закона" награжден российский правозащитник, руководитель грозненского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, передает корреспондент "Интерфакса".

"Эта премия каждый год вручается 15 раз по всему миру и один раз в Европе - Оюбу Титиеву", - сказал посол Германии в РФ Рюдигер фон Фринч в ходе церемонии награждения, состоявшейся в резиденции посла ФРГ в Москве.

Посол Франции в России Сильви Берманн, выступившая в ходе церемонии, отметила решимость Титиева, с которой он боролся за права человека в Чечне и противостоял поступавшим в его адрес угрозам.

Сам Титиев на церемонии не присутствовал, поскольку с 9 января находится в тюрьме по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. По данным общества "Мемориал" есть основания считать, что Титиев стал жертвой политически мотивированной фабрикации уголовного дела.

На церемонии Титиева представлял председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, который и получил за своего соратника награду. Он сообщил, что накануне встречался с Титиевым.

"Оюб просил передать слова благодарности за столь высокую награду. Он просил сказать, что нельзя мириться с существованием тех мест, где бесследно исчезают люди, которых забирают из своих домов", - отметил Орлов.