Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Несколько десятков вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области во вторник вечером.

"В 18:39 мск на перегоне Макуха - Лунданка однопутного неэлектрифицированного участка Киров - Сусоловка Кировской области Горьковской железной дороги произошел сход 31 грузового вагона". - говорится в сообщении Горьковской желдороги.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ожидается задержка пассажирского поезда № 89 сообщением "Воркута - Нижний Новгород".

Для устранения последствий подняты восстановительные поезда станций Сольвычегодск и Киров. Причины схода выясняются. На месте работает комиссия ГЖД.

В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура уточняет, что "произошел сход вагонов грузового поезда с бокситами".