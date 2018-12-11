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Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Несколько десятков вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области во вторник вечером.

"В 18:39 мск на перегоне Макуха - Лунданка однопутного неэлектрифицированного участка Киров - Сусоловка Кировской области Горьковской железной дороги произошел сход 31 грузового вагона". - говорится в сообщении Горьковской желдороги.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ожидается задержка пассажирского поезда № 89 сообщением "Воркута - Нижний Новгород".

Для устранения последствий подняты восстановительные поезда станций Сольвычегодск и Киров. Причины схода выясняются. На месте работает комиссия ГЖД.

В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура уточняет, что "произошел сход вагонов грузового поезда с бокситами".

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Теги: Кировская область

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