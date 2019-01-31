Соратник Басаева и Хаттаба осужден на 14,5 лет колонии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Чечни признал участника банды Басаева Руслана Батаева виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Ему назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, говорится в пресс-релизе.

Ведомство отмечает, что Батаев в 1999 году принимал участие в вооруженном нападении на военнослужащих федеральных сил в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Батаев добровольно вступил в бандформирование, действовавшее на территории Чечни. После получения в лагере подготовки боевиков навыков владения огнестрельным оружием, изучив минно-взрывное дело и пройдя идеологическую обработку, он принял участие в боестолкновениях с вооруженными силами России на территории Чечни", - говорится в сообщении.

ФСБ отмечает, что в ходе следственных действий обвиняемый полностью признал свою вину.