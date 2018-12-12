Виновники взрыва в Назрани ликвидированы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии ликвидировали злоумышленников, напавших на прикомандированных в республику полицейских, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-службе республиканского МВД.

"В среду около 18 часов в торговом центре на ул. Картоева в Назрани, во время задержания подозреваемых, один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства. В МВД сообщили, что ответным огнем нападавшие нейтрализованы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По его словам, в результате взрыва пострадали два сотрудника правоохранительных органов. Они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что два человека, устроившие взрыв гранаты в Назрани, были ликвидированы.

Ранее в среду источник в силовых структурах региона сообщил агентству "Интерфакс", что в результате подрыва автомобиля в Назрани погиб один человек, двое сотрудников правоохранительных органов получили тяжелые травмы и доставлены в больницу. "По имеющейся на текущий момент предварительной информации, при подрыве автомашины погиб один человек, двое омоновцев с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую республиканскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое", - сказал источник.

При этом он отметил, что личность погибшего устанавливается, пока нет информации о том, являлся ли он сотрудником правоохранительных органов.

Ранее в среду сообщалось, что, по предварительной информации, погибли двое полицейских. "В Назрани недалеко от торгового центра "Ковчег" подорван легковой автомобиль. По предварительной информации, погибли двое полицейских", - сообщал агентству "Интерфакс" информированный источник.

По некоторым данным, в машину была брошена граната. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.