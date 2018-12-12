Пострадавшими при взрыве в Ингушетии оказались два сотрудника Росгвардии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате взрыва в Назрани (Ингушетия) являются сотрудниками Росгвардии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

"Сегодня вечером в Назрани сотрудники правоохранительных органов проводили мероприятия по задержанию подозреваемых, один из злоумышленников бросил гранату. Двое сотрудников Росгвардии получили ранение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших среди гражданского населения нет.

"Раненные сотрудники доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, где им оказывается медицинская помощь", - отметил представитель пресс-службы.

По данным пресс-службы республиканского МВД, около 18:00 в торговом центре на улице Картоева в Назрани во время задержания подозреваемых один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника, они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Нападавшие были ликвидированы.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что взял инцидент с нападением на личный контроль, сообщил агентству "Интерфакс" советник руководителя региона Артем Перехрист. "Правоохранительные органы Ингушетии проинформировали Евкурова об инциденте рядом с торговым комплексом в Назрани. Расследованием произошедшего занимается оперативный штаб, куда входят руководители силовых структур. Глава Ингушетии взял это дело на личный контроль", - сказал собеседник агентства.