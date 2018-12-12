Глава Ингушетии взял на контроль расследование атаки на полицейских в Назрани

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что взял на личный контроль инцидент с нападением на сотрудников полиции, прикомандированных в республику, сообщил агентству "Интерфакс" советник руководителя региона Артем Перехрист.

"Правоохранительные органы Ингушетии проинформировали Евкурова об инциденте рядом с торговым комплексом в Назрани. Расследованием произошедшего занимается оперативный штаб, куда входят руководители силовых структур. Глава Ингушетии взял это дело на личный контроль", - сказал собеседник агентства.

По его словам, совет безопасности региона информирует руководителя региона о расследовании резонансного преступления.

По данным пресс-службы республиканского МВД, в 18 часов в торговом центре на улице Картоева в Назрани один из подозреваемых при попытке задержания бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два полицейских. Они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.