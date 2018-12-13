Опознаны участники нападения на бойцов Росгвардии в Ингушетии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Установлены личности двух молодых людей, ликвидированных при нападении на сотрудников правоохранительных органов в Назрани в минувшую среду, сообщил секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов.

"Нейтрализованные - жители республики Ханиев Артаган Ахмедович 1994 года рождения и Хашагульгов Муслим Тагирович 1987 года рождения. Они опознаны родными", - сказал Дзейтов в четверг на встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым в Магасе.

Глава республики поручил Совбезу выдать тела родственникам, а также установить круг общения молодых людей, провести разъяснительную беседу. "Нужно разобраться, чем они занимались. Уточните, кто бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов", - сказал Евкуров.

Кроме того, он поставил задачу ежедневно докладывать о ходе расследования резонансного преступления.

Как сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник, Хашагульгов являлся членом ассоциации юристов Ингушетии, а также параллельно работал охранником в торговом комплексе "Ковчег" в Назрани, где произошло ЧП.

Ранее пресс-служба республиканского МВД сообщала, что накануне около 18:00 в торговом центре на улице Картоева в Назрани во время задержания подозреваемых один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника Росгвардии. Они были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, а в ночь на четверг они были перевезены в Москву для дальнейшего лечения.

По данным республиканского МВД, двое подозреваемых были нейтрализованы ответным огнем.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).