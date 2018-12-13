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Навальный сообщил о перспективе нового ареста

На этот раз оппозиционера обвиняют в неудалении порочащей информации об Усманове, Михайлове и "Соцгоспроекте"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный в четверг сообщил, что его вызывают к судебному приставу для оформления административного протокола за неудаление из интернета порочащей информации.

"Навальному Алексею Анатольевичу надлежит явиться 14 декабря к судебному приставу-исполнителю в 12:00 для составления протокола об административном правонарушении", - говорится в постановлении судебного пристава, опубликованном Навальным.

Речь идет о трех исках: бизнесмена Алишера Усманова и фонда "Соцгоспроект" об удалении фрагментов фильма-расследования "Он вам не Димон", а также бизнесмена Сергея Михайлова об удалении статьи о нем и именных часах от президента.

В соответствии с частью 4 статьи 17.15. Кодекса об административных правоотношениях РФ ("Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера") Навальному грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, административный арест на срок до 10 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Иски Усманова и Михайлова к Навальному

В апреле прошлого года Усманов обратился в столичный Люблинский суд с иском к Навальному и ФБК после публикации фильма-расследования, где, в частности, утверждалось, что бизнесмен передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", пост главы наблюдательного совета которого занимает однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

В исковом заявлении бизнесмен не требовал от ответчиков денежной компенсации, а просил лишь опровергнуть сведения, распространенные в видеосюжетах, и текстах на сайтах ответчиков, которые, как он заявлял, не соответствуют действительности.

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Люблинский суд 31 мая полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК. Суд решил, что опровержение должно быть размещено на сайтах оппозиционера и ФБК на протяжении трех месяцев. Впоследствии Мосгорсуд изменил решение, обязав ответчиков удалить лишь фрагменты фильмов-расследований, а не все видеоролики. Навальный заявлял, что не собирается исполнять решение суда.

Люблинский суд Москвы 2 октября 2017 года удовлетворил иск Михайлова о защите чести и достоинства к Навальному и ФБК. Бизнесмен обратился в суд из-за статьи, распространённой 8 августа на сайте Navalny.com о якобы подаренных ему часах от президента России. Позже Мосгорсуд подтвердил законность решения суда. Таким образом, Навальный должен был удалить и опровергнуть распространенную информацию.

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Теги: Алексей Навальный, Алишер Усманов, Сергей Михайлов

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