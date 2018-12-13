Купленные в Братске автобусы на газе оказались бесполезны из-за отсутствия заправок

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал "Газпром" за пассивное использование газомоторной инфраструктуры в городе Братске Иркутской области, а местных чиновников потребовал наказать за нерациональный подход к покупке автобусной техники.

В ходе совещания по переводу транспорта на компримированный природный газ, состоявшегося в четверг в формате телемоста Новосибирск-Москва-Иркутск, Меняйло сообщил, что в Братске в течение трех лет простаивают 30 из 50 новых автобусов с газовыми двигателями, поскольку единственная АГНКС находится в 60 километрах от центра города.

При этом он призвал ООО "Газпром газомоторное топливо" обеспечить возможность заправки автотранспорта ближе к центру города.

"Я буду заправляться так, как я хочу. Вы услугу предоставляете, ну предоставьте удобную для людей услугу! Если вам это не выгодно, скажите: извините, нам это не выгодно, мы этого делать не будем. Значит, буду искать других, кто это сделает", - сказал Меняйло.

В ответ на это заместитель гендиректора "Газпром газомоторное топливо" Денис Воробьев заявил, что строительством новых АГНКС в Братске никто не будет заниматься из-за низкого спроса. "Это никто не будет делать. Частников нет на рынке не просто так. Здесь доходов пока никаких нет", - сказал Воробьев.

Меняйло на это заявил, что "Газпром" давно уже мог бы решить эту проблему. "С Братском уже давно на вашем месте можно было разобраться. Вам там досталась с Советского Союза инфраструктура: плохая, хорошая - какая разница? Вы сидите и ждете ровно, когда административным способом туда загонят (потребителя - ИФ), чтобы он там заправлялся", - сказал полпред.

"Мы ничего не ждем, мы предлагаем свои программы по переводу техники (на газ - ИФ)", - возразил Воробьев и предположил, что десятки автобусов в Братске не используются из-за неисправностей.

"Вы заставляете людей заправляться за 60 км", - сказал Меняйло менеджеру "Газпрома". "Он из города уезжает, заправляется и возвращается 60 км. По дорогам в районе Братска это час туда и час назад, это нереальная ситуация", - подчеркнул полпред.

"Тех, кто принимал решение на закупку, нужно привлечь к ответственности, в том числе и уголовной. Потому что бюджетные деньги затрачены, а эффекта нет, и транспорт не используется. За это гнать с работы надо - в лучшем случае", - сказал Меняйло.

Как сообщалось, автобусы для Братска приобретались на средства федерального и регионального бюджета в рамках программы газификации города. Сырьевой базой для масштабной газификации должно было стать Братское нефтегазоконденсатное месторождение, которое с 2009 года работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации.