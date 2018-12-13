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Косачев заявил об утрате смысла саммита РФ-США при названном Болтоном условии

Есть обновление от 22:18

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что встреча мировых лидеров должна проводиться на равных, либо она теряет смысл при такой постановке вопроса, которую озвучил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

"Видимо, господин Болтон пребывает в иллюзии - либо пытается ее навязать, - что подтверждением встреч с президентом США американцы поощряют, а их отменой - наказывают партнеров. Это по определению не так. Саммиты лидеров мировых держав либо готовятся и проходят на равных, либо - при такой постановке вопроса - заведомо утрачивают смысл", - сказал Косачев "Интерфаксу" в четверг.

Так он прокомментированы заявление Болтона о том, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не будет возможна до тех пор, пока Россия не освободит задержанные в Керченском проливе украинские корабли и их экипажи.

По словам Косачева, смысл саммитов мировых лидеров, исходя из общей ответственности за решение глобальных проблем современности, заключается в том, чтобы обеспечивать их решение совместно и в интересах всего человечества.

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"Сейчас же ситуация выглядит все более парадоксальным образом: получается, что это уже Киев своими провокациями лишает США свободы маневра и управляет действиями Вашингтона, а не наоборот, как хотелось бы, подозреваю, господину Болтону и иже с ним", - считает сенатор.

Инцидент в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Их отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

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Теги: США, Россия, Джон Болтон

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