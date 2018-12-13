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Болтон связал возможность встречи Путина и Трампа с возвращением Киеву кораблей

Есть обновление от 20:45

Советник президента США не видит обстоятельств, при которых встреча могла бы состояться в обозримом будущем

Болтон связал возможность встречи Путина и Трампа с возвращением Киеву кораблей
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон
Фото: Reuters

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не будет возможна до тех пор, пока Россия не освободит задержанные украинские корабли и их экипаж.

"Я не вижу обстоятельств в обозримом будущем, чтобы такая встреча могла состояться", - сказал Болтон, слова которого приводят американские СМИ.

Он пояснил, что встреча не будет возможна, пока российская сторона не вернет Украине задержанных во время инцидента в Керченском проливе корабли и моряков.

Предполагалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут полноценную встречу во время саммита "большой двадцатки", который проходил в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Однако американский президент отменил переговоры из-за задержания украинских кораблей российскими пограничниками. При этом Трамп выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации, после которого, как он заверил, можно будет провести встречу с президентом России.

В итоге во время саммита G20 Путин и Трамп лишь коротко пообщались "на ногах".

Инцидент в Керченском проливе

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Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Их отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

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Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Джон Болтон

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