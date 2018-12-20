В России

Путин заявил о необходимости наказаний за поругание символов государства в интернете

Есть обновление от 13:28

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответственность за поругание государственных символов есть практически во всех странах, ответственность за это должна быть и в интернете.

В РоссииБольшая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнБольшая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнЧитать подробнее

"Что касается ответственности за поругание флага, других символов государства, - практически во всех странах это есть. Нужно с уважением относиться к своей стране. Есть правила, которые нужно соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете", - сказал Путин, отвечая на вопрос "Интерфакса", как он относится к внесенному в Думу законопроекту, ужесточающему ответственность за выражение неуважительного отношения к органам власти в интернете.

Он отметил, что поведение вне интернета ничем не отличается от того, что творится в сети.

"Это то же общество, тем более интернет проник во все сферы нашей жизни. Поэтому ничего особенно я здесь не вижу", - подчеркнул президент на итоговой пресс-конференции в четверг.

Пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти, был внесен в Госдуму 12 декабря.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин

Новости по теме

В России
Путин предложил уйти губернаторам, не справляющимся с нацпроектамиПутин предложил уйти губернаторам, не справляющимся с нацпроектами
Президент отметил, что некоторые показатели будут скорректированы правительствомПодробнее
 Началась ежегодная пресс-конференция Владимира ПутинаНачалась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Президент РФ проводит это мероприятие впервые после вступления на новый срокПодробнее
 Большая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнБольшая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
Президент в 14-й раз отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги годаПодробнее
 Цукерберг оставил без ответа предложение выступить в Совете ФедерацииЦукерберг оставил без ответа предложение выступить в Совете Федерации
Приглашение создателю Facebook было направлено еще в июнеПодробнее
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева осужден на 18 летОбвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева осужден на 18 лет
Спортсмен был убит в Хабаровске в августе 2017 года в результате драки, инициатором которой он не былПодробнее
 Мнения россиян о правильности курса развития страны разделилисьМнения россиян о правильности курса развития страны разделились
Две трети россиян одобряют деятельность Путина, столько же — негативно относятся к деятельности ГосдумыПодробнее
 Песков рассказал о состоянии информационной войны в миреПесков рассказал о состоянии информационной войны в мире
Россия предлагает сотрудничество в борьбе с киберугрозами, но ей отказывают в этом, пожаловался пресс-секретарь президентаПодробнее
 Иркутского полицейского уволили после обвинения в групповом изнасилованииИркутского полицейского уволили после обвинения в групповом изнасиловании
По данным следователей, участковый не помешал своим знакомым совершить преступление на его рабочем местеПодробнее
 Медведев пообещал наградить всех депутатов ГосдумыМедведев пообещал наградить всех депутатов Госдумы
Нижняя палата в среду закрыла осеннюю сессию, приняв законы о декриминализации репостов, отмене национального роуминга и закон об обращении с животнымиПодробнее
 Закон об обращении с животными принят Госдумой спустя восемь лет после внесенияЗакон об обращении с животными принят Госдумой спустя восемь лет после внесения
Он запрещает отстреливать животных на улицах, держать дома диких зверей и обязывает хозяев убирать за выгуливаемыми собакамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 декабря6 фото
19 декабря
Фотохроника 19 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБольшая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнВ РоссииМнения россиян о правильности курса развития страны разделилисьВ РоссииПутин предложил уйти губернаторам, не справляющимся с нацпроектамиМоскваВ Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковкиВ РоссииОбвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева осужден на 18 летЭкономикаАкции "РусАла" и GDR En+ взлетели на 25-40% после известий о скором снятии санкций США

Встреча президента с избранными главами регионов пройдет на следующей неделе

Сотни сторонников Московского патриархата устроили молебен у стен Рады в Киеве

Президент РФ отметил сложность прогнозирования последствий выхода США из ДРСМД

Глава государства счел невозможной реставрацию социализма в России

"Ростех" рассказал о разработке ослепляющего оружия для спецназа

Турция сменила своего посла в России

Глава России заявил, что Бутина не выполняла в США каких-либо государственных заданий

"Это я вам ответственно заявляю, чего бы там она ни говорила", - сказал Владимир Путин на большой пресс-конференции Подробнее

Британский медиарегулятор объявил RT нарушителем правил вещания

Ofcom даст телеканалу время на ответ, прежде чем действовать дальше Подробнее

Путин заявил о необходимости наказаний за поругание символов государства в интернете

Главный в УПЦ сторонник автокефалии заявил, что рано радоваться созданию новой церкви

РФ будет и дальше оказывать помощь Донбассу

Лондонский аэропорт Гатвик объявил о масштабном сбое из-за активности беспилотников

Путин предложил уйти губернаторам, не справляющимся с нацпроектами

Путин предложил уйти губернаторам, не справляющимся с нацпроектамиПрезидент отметил, что некоторые показатели будут скорректированы правительством Подробнее

Сборная России сохранила 48-е место в рейтинге ФИФА

Лидерство сохранила Бельгия, позиции многих сборных не изменились; самые резкие передвижения зафиксированы у сборных Гайаны и Барбадоса - на три строчки Подробнее

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 21 декабря

Путин заявил, что уважает Кудрина и не согласен с его оценками роста экономики РФ

Gunvor в 2018 году увеличил поставки СПГ на 60%

Президент допустил, что реальные доходы россиян в 2018 году вырастут на 0,5%

Счетная палата РФ впервые опубликует годовой план проверок

Путин оценил инфляцию в РФ по итогам 2018 года в 4,1-4,2%

Поселок в Красноярском крае отрезало от "большой земли" из-за подтопления зимника

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');