Госпитализированы двое из шести пострадавших при взрыве газа в Вологде

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Госпитализация понадобилась двум из шести пострадавших при взрыве бытового газа в квартире жилого дома в Вологде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"Двое из шести пострадавших госпитализированы. Эвакуированных из двух подъездов жильцов готовятся разместить в пунктах временного размещения", - отметил собеседник агентства.

Взрыв газа в квартире на пятом этаже дома 74 А по улице Карла Маркса произошел около полуночи. В результате происшествия погибла женщина, кроме того, по уточненным данным, травмы получили шесть человек.