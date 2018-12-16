Володин усомнился в легитимности "объединительного собора" на Украине

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает сомнительной легитимность так называемого объединительного собора на Украине, поскольку на нем не собрались представители всех православных этой страны.

"Легитимность решения об автокефалии, принятого в Киеве, вызывает сомнение. Очевидно, что объединительный собор не состоялся, просто по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию",- сказал Володин журналистам.

"Именно поэтому заявления делает лично Петр Порошенко, а не иерархи церкви", - добавил он.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко, объявляющий о так называемой автокефалии, "разрушает и без того стоящее на грани раздора украинское общество".

Спикер отметил, что для Порошенко безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины. "Ему нужна только личная власть, он жаждет ее сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере", - сказал Володин.

15 декабря по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко.

Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии.