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Володин усомнился в легитимности "объединительного собора" на Украине

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает сомнительной легитимность так называемого объединительного собора на Украине, поскольку на нем не собрались представители всех православных этой страны.

"Легитимность решения об автокефалии, принятого в Киеве, вызывает сомнение. Очевидно, что объединительный собор не состоялся, просто по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию",- сказал Володин журналистам.

"Именно поэтому заявления делает лично Петр Порошенко, а не иерархи церкви", - добавил он.

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По его словам, президент Украины Петр Порошенко, объявляющий о так называемой автокефалии, "разрушает и без того стоящее на грани раздора украинское общество".

Спикер отметил, что для Порошенко безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины. "Ему нужна только личная власть, он жаждет ее сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере", - сказал Володин.

15 декабря по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко.

Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии.

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Теги: Вячеслав Володин, Госдума, Украина

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