Одной из тем пресс-конференции Путина будет экономика на фоне агрессивной международной конъюнктуры

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Развитие российской экономики на фоне неблагоприятной и агрессивной международной конъюнктуры, а также российско-американские отношения станут главными темами предстоящей 20 декабря ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

"Многие пишут и по электронной почте, и звонят, говорят о том, что они хотят задать вопрос, потом многие обижаются, что им не удалось этого сделать. Тема, конечно, - экономика: экономика и внутри страны и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ в преддверии большой пресс-конференции президента.

Он добавил: "Международная конъюнктура стала агрессивной, враждебной. Это не только касается России. Вся система международной экономики, торгово-экономических отношений меняется, она находится в режиме такой трансформации. Но куда идет эта трансформация, ни один эксперт от "А" до "Я" сказать не может, точки зрения - диаметрально противоположные". Песков заметил, что эти вопросы интересуют журналистов.

Кроме того, представителей СМИ интересует и международная обстановка. "Это и региональные конфликты, и российско-американские отношения в плане стратегических и концептуальных вопросов", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, Путин ежедневно до глубокой ночи готовится к большой пресс-конференции, поскольку считает ее важным форматом общения с людьми, знакомится с огромным массивом информации, которую ему готовят министры, руководители ведомств и экспертных подразделений администрации президента.

"Главная задача - подвести итоги года и использовать максимальное представительство СМИ, чтобы через них довести до людей мнение президента, его оценку тех или иных событий по всему кругу тем, которые волнуют людей", - сказал Песков.