Более десяти истребителей перебросят в Крым из Кубани

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Истребители Су-27СМ и Су-30М2 на этой неделе вернутся на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции, сообщили в Минобороны РФ.

"22 декабря 2018 года более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Республике Крым к своему месту постоянной дислокации", - говорится в сообщении военного ведомства.

Строительные работы на аэродроме начались весной этого года. На сегодняшний день завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, рулежных дорожек и мест стоянки самолётов и площадок специального назначения, что позволяет выполнять плановые полеты и перелеты летательных аппаратов военного назначения круглосуточно в различных погодных условиях.