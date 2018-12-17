Богослужения в приделе святой Екатерины Исаакиевского собора начнутся в январе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Регулярные богослужения в приделе святой Екатерины начнутся с 16 января, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в государственном музее-памятнике "Исаакиевский собор".

"С 8 декабря перед входом в придел началась установка лесов для реставрации восьмого трансепта (колодца). В связи с этим регулярные службы в приделе святой Екатерины сейчас не проводятся и начнутся с 16 января", - сказал собеседник.

С 7 декабря, когда придел был освящен для дальнейшего проведения служб, богослужений в нем не проводилось, добавили в ГМП.

В пресс-службе добавили, что дважды в день богослужения проходят в приделе Александра Невского.

Как сообщалось, в начале декабря стало известно, что ГМП "Исаакиевский собор" намерен предоставить придел святой Екатерины РПЦ для проведения церковных служб. Освящение придела и праздничная церковная служба прошли 7 декабря, в ней приняли участие порядка 70 человек. До этого литургии в Исаакиевском соборе проходили в приделе святого Александра Невского, по праздникам - в центральном приделе.