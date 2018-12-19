В Исаакиевском соборе разъяснили правила доступа в музей во время церковных служб

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Доступ в приделы Исаакиевского собора во время церковных служб открыт для посетителей всех конфессий и национальностей, подчеркнул директор государственного музея-памятника Юрий Мудров.

"Екатерининский (правый - ИФ) придел будет закрыт до 16 января следующего года. Далее он будет открыт как для верующих, так и для неверующих. Сегодня любой пришедший в Исаакиевский собор может посетить левый придел святого Александра Невского - китайцы, иудеи, мусульмане, кто угодно. Там проводится утренняя божественная литургия до открытия музея, на службах может присутствовать любой человек - только соблюдать приличие. Ведь когда мы ходим в мечеть, мы снимаем обувь. При соблюдении всех приличий можно входить в придел во время службы", - сказал Мудров на пресс-конференции в среду.

Ранее спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров выразил возмущение тем, что в Исаакиевском соборе экскурсии идут одновременно с богослужениями.

"Разве это нормально для православных людей, когда во время службы болтают, приходят с экскурсиями? Приходят люди, которым в соответствии с особыми православными канонами нальзя заходить в эти святые места. Это абсолютно неправильно", - заявил Макаров.