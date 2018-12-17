Главой исполкома ОНФ стал Михаил Развожаев

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Член центрального штаба Общероссийского народного фронта, бывший заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев возглавил исполком ОНФ, сообщает пресс-служба движения.

"Решение было принято сегодня на заседании Центрального штаба движения", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе в понедельник.

Кроме того, на заседании представили план работы по народному контролю за реализацией "майского указа" президента.

"На 2019 год намечено более 250 мероприятий по 14 различным форматам общественного контроля. Каждый из пяти сопредседателей центрального штаба ОНФ выбрал несколько из 12 тематических площадок, работу которых он возглавит, будет структурировать и курировать, используя свои знания и опыт", - отметили в пресс-службе.

Так, Сергей Когогин будет курировать такие площадки, как "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также "Международная кооперация и экспорт".

Профильными темами Алексея Комиссарова станут "Производительность труда и поддержка занятости" и "Цифровая экономика". Елена Шмелева возглавит направления "Образование", "Наука" и "Культура". Елена Цунаева станет куратором площадок "Жилье и городская среда" и "Экология", Леонид Рошаль возьмет на себя направления, связанные со здоровьем граждан - "Демография" и "Здравоохранение".

Ранее сообщалось, что бывший руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов был назначен на должность заместителя полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе.