Михаил Развожаев назначен врио главы Севастополя вместо Овсянникова

Врио главы Севастополя Михаил Развожаев Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя по его просьбе.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Освянников был назначен врио главы Севастополя 28 июля 2016 года после ухода с этого поста Сергея Меняйло. В сентябре 2017 года Овсянников победил на выборах губернатора с результатом 71,12%,

С декабря 2015 года Овсянников занимал пост заместителем министра промышленности и торговли РФ. До этого он возглавлял департамент региональной промышленной политики Минпромторга РФ.

Михаил Развожаев родился в 1980 г. в Красноярске. С 2003 по 2010 гг. занимал должности в администрации губернатора Красноярского края. С августа 2012 года по июль 2014 года был заместителем руководителя администрации.

С июля по октябрь 2014 года - советник министра РФ по делам Северного Кавказа, с 1 октября 2014 года по октябрь 2018 г.- заместитель министра.

Временно исполнял обязанности главы Республики Хакасия - председателя правительства Хакасии с 2 октября по 15 ноября 2018 г.