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Шторм с десятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сильный шторм ожидается у побережья Камчатки, объявлено штормовое предупреждение, сообщает во вторник Главное управление МЧС России по краю.

"По данным Камчатского гидрометеоцентра, 19 декабря в первой половине ночи в Беринговом море и Тихом океане ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. В зону штормового воздействия попадают прибрежные акватории Елизовского, Усть-Камчатского, Алеутского районов, а также Петропавловск-Камчатского и Вилючинска", - говорится в сообщении.

В среду днем шторм распространится на прибрежные зоны Карагинского и Олюторского районов.

Такая ситуация сохранится до конца суток среды.

Спасатели рекомендуют руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в тех районах, принять меры повышенной предосторожности.

Тихоокеанский циклон обрушился на юг Камчатки в ночь на вторник. Под его влияние попали несколько районов, в том числе Петропавловск-Камчатский. На юге полуострова во вторник - штормовой ветер, сильный мокрый снег, метель.

Силы и средства главного управления МЧС России по региону переведены в режим повышенной готовности. У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение. В нескольких районах края объявлена лавинная опасность. Занятия в школах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района во вторник отменены. Для сотрудников муниципальных учреждений краевого центра 18 декабря объявлено выходным днем.

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Теги: Кмчатка

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